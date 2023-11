Visnadi | «Conte sotto i riflettori Simone Inzaghi leader silenzioso»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un paragone importante tra Antonioè stato fatto da Gianniin diretta su Radio Sportiva. EVIDENZA – Secondo, il mistermette più in evidenza i propri meriti rispetto a: «Antonioagisce molto, quello che fa viene messo molto in evidenza da tutti e anche dallo stesso tecnico pugliese. A, invece, spesso non vengono dati i giusti meriti. Rappresenta un allenatore esemplare, lavora molto duramente e lo fa in silenzio. Sono due personaggi opposti. Deve essere ricordato anche il momento delicato in cuiha preso l’Inter. Si è ritrovato da Perisic a ...