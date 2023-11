VIDEO-FOTO In Piazza Libertà la giornata dedicata alle vittime della strada

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la mattinata di oggi 16 novembre, i Vigili del Fuoco di Avellino insieme a Carabinieri, Poliziale, Guardia di Finanza, l’Automobil Club d’Italia e l’Associazione, in occasioneMondiale in ricordo delle, hanno partecipato ad un evento organizzato, dalla Prefettura di Avellino, per sensibilizzare ed informare gli studenti delle scuole cittadine, sui rischi derivanti da comportamenti errati alla guida, e per stimolarli in una maggiore responsabilità nei comportamentili. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel mostrare le attrezzature che utilizzano durante gli interventi per incidenti ...