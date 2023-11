Vidalengo | in fiamme una vecchia corte | dieci persone senza casa

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023). Cascina incittadini. È successo questa mattina, giovedì 16 novembre, a, frazione di Caravaggio, in una, in via Bonomelli 21. Le, secondo una prima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, si sono generate da un balcone, per poi diramarsi velocemente ai tetti delle sei abitazioni coinvolte, di cui quattro private e due di proprietà del Comune. Immediato l’intervento da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale, insieme ai tecnici del Comune e i carabinieri. Al momento non risultano feriti.