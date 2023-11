Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)DEL 16 NOVEMBREORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE ABBIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA PORTONACCIOE FIORNENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DOVE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE PER LASCIAR SPAZIO AI CANTIERI SERALI, LE ULTIME PARTENZE DALLE STAZIONI DI POSRTA SAN PAOLO E DI COLOMBO SONO ALLE ORE 21.00. IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da ...