Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2023 ore 17 | 15

(Di giovedì 16 novembre 2023)DEL 16 NOVEMBREORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANUALRE ABBIAMO DELLE CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIOJNE DEL RACCORDO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER LAVORI SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE RIETI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA D I MEZZOCAMMINO A VIA DI I MALAFEDE DIREZIONE OSTIA CAMBIAMO ARGOMENTO DOMANI E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO GENERALE NAZIONALE. NELLA CAPITALE LA PROTESTA ...