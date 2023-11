Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)DEL 16 NOVEMBRE ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE NORD E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST. DOMANI SCIOPERO, CORTEI E MANIFESTAZIONI. LO SCIOPERO DURERA’ QUATTRO ORE, DALLE 9 ALLE 13, PER TRENI, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, TRAASPORTO MARITTIMO E TRASPORTO MERCI SU ROTAIA. PIU’ DI 5 MILA PERSONE SI RIUNIRANNO A PIAZZA DEL POPOLO PER PROTESTARE CONTRO LE MISURE ECONOMICHE VARATE DAL GOVERNO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral