Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)DEL 16 NOVEMBRE ORE 08.30 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA MOLTO TRAFFICO QUESTA MATTINA FILE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E PRIMA PORTA. ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL GRA. SULLA NOMENTANA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE E SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. E PER UN INCIDENTE SI STA IN FILA ANCHE SU VIA CASAL BIANCO SEMPRE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. CI SPOSTIAMO SULLA A24-L’AQUILA: code TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA VERSO LA TANGENZIALE EST. SUL QUADRANTE SUD SI RALLENTA SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE. CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO IN DIREZIONE DEL ...