Viabilità Abruzzo | Strade e Autostrade Chiuse | Ecco dove e Quando

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Teramo - Le principali disposizioni sullae i lavori in corso interessano diverse tratte autostradali edella regionei dettagli: A14 TERAMO/MOSCIANO/GIULIANOVA - ROSETO Sulla A14 Bologna-Taranto, a causa di lavori di manutenzione sulla linea elettrica, il tratto tra Teramo/Giulianova/Mosciano e Roseto degli Abruzzi sarà chiuso dalle 23 di sabato 18 alle 5 di domenica 19 novembre, in entrambe le direzioni. Le aree di servizio "Vomano ovest" e "Vomano est" saranno inaccessibili. Itinerari alternativi sono consigliati per entrambe le direzioni. A14 STAZIONE DI ROSETO Sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Roseto degli Abruzzi sarà chiusa nella notte di giovedì 16 novembre, dalle 22 alle 6, in uscita per chi proviene da Ancona. Si consiglia di uscire alla stazione di Teramo Giulianova. ...