Via libera dal Cdm al nuovo pacchetto sicurezza Ecco cosa prevede

(Di giovedì 16 novembre 2023) Undi provvedimenti dedicato alla, i decreti attuativi della delega fiscale e poi una serie di altri decreti relatativi alle normative europee: sono questi i principali temi all'ordine del giorno nel Cosiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi. In particolare, sul fronte, il governo ha approvato uncon diverse novità. Secondo fonti di Palazzo Chigi tra le più importanti ci sono più tutele per le Forze dell’ordine oggetto di violenza o lesioni, l’introduzione di unreato per punire chi partecipa e/o organizza rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive con procedure ‘lampo’ per lazione degli immobili, la stretta alle truffe nei confronti degli anziani, misure specifiche anti-borseggio e anti-accattonaggio dei ...

Via libera da Parlamento Ue a nuove norme contro pedopornografia on line

Tregua di tre giorni per 50 ostaggi : c’è il via libera di Hamas - ma al solito Tel Aviv frena

definitivo dell'Aula della Camera al divieto di produrre e vendere in Italia di carne coltivata. L'Italia è il primo Paese in Europa ad introdurre questo divieto. L'Assemblea di ...

Via libera al secondo test di volo del razzo Starship di SpaceX - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Carne coltivata, via libera al divieto di produzione e vendita in Italia: Coldiretti esulta ma è tensione dava ilmattino.it

L'Aula della Camera ha dato il via libera definitivo, non senza tensioni, al divieto di produzione e vendita di carne coltivata in Italia, rendendo il paese il primo in Europa a introdurre questa ...Como. Asilo nido “Nuvoletta” di via Varesina a Camerlata, il Comune punta a riaprire la struttura – chiusa dal 2016 ...