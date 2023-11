Vespa Orientalis a Roma | un grande nido nel quartiere Trionfale L?esperto | «Colpa delle temperature ancora alte»

(Di giovedì 16 novembre 2023) L?incubo non èterminato. E non lo sarà fino a quando il freddo non arriverà nelle città e permetterà, dunque, a diverse specie di trascorrere la...

Allarme in Italia : trovato un nido della Vespa Orientalis molto pericolosa - cosa fare in caso di puntura

Roma - punta sull'autobus da una Vespa Orientalis : "Non riuscivo più a stare in piedi"

Vespa Orientalis - nuovo maxi nido scoperto a Roma : paura in casa in zona San Paolo

Emergenza, nido con 900 insetti trovato a San Giovanni. L'esperto: "È il più grande della stagione 2023" a cura della Redazione Cronaca di Roma 07 Ottobre 2023

Vespa Orientalis a Roma: un grande nido nel quartiere Trionfale. L’esperto: «Colpa delle temperature ancora al ilmessaggero.it

Vespa Orientalis, nido di 600 insetti nel quartiere Trionfale. L’esperto: “Fa ancora troppo caldo” Repubblica Roma

Le vespe orientalis sono ormai in tutta Roma. Le altissime temperature di questo autunno danno all’animale un clima ottimale per la riproduzione e la creazione dei nidi. L’ennesimo ritrovato solo due ...L’incubo non è ancora terminato. E non lo sarà fino a quando il freddo non arriverà nelle città e permetterà, dunque, a diverse specie di trascorrere ...