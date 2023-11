(Di giovedì 16 novembre 2023) Dal 2008 in avanti ai Fab Four non sfuggono mai le prime quattro posizioni della classifica di fine anno. Ma è un equilibrio falsato dallo strapotere iniziale die Nadal, e compensato solo in ...

Il break nel sesto gioco lancia lo svizzero avanti due set a uno, poi a inizio di quarto set Federer salva una palla break volandoil settimo sigillo a Wimbledon e il 17° Slam. Il successo gli ...

Verso Torino: 2012, Federer settimo trionfo a Wimbledon SuperTennis

Verso Torino: 2011, irrompe Djokovic, prima stagione da re SuperTennis

Dal 2008 in avanti ai Fab Four non sfuggono mai le prime quattro posizioni della classifica di fine anno. Ma è un equilibrio falsato dallo ...In vista della manifestazione anti-milarista che tra due giorni (sabato 18 novembre) mobiliterà decine di organizzazioni a Torino, per denunciare l’ennesima ... Alcuni si sono poi diretti verso un ...