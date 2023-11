Ventura | «Inter? Senza scudetto sarebbe un fallimento»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Le parole di Gian Piero, ex allenatore della Nazionale, sugli obiettivi dell’in Serie A. I dettagli Gian Piero, ex allenatore della Nazionale, ha parlato dell’. PAROLE – «Se l’non porta a casa il campionato è in un certo senso un. Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità. Tutto per centrare l’obiettivo. La Juve ha fatto risultati sul piano numerico, ma mai sopportati su quello della manovra. Bisogna farle comunque i complimenti perché è seconda. La partita alla ripresa ci darà un segnale. Milan? Credo che stia pagando una serie di infortuni che lo hanno penalizzato. Quando ci sono tutti il Milan è competitivo. Non ha una rosa come quella dell’».