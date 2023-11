Venom 3 | Tom Hardy annuncia che le riprese sono ricominciate

Le riprese di3 sono ricominciate, come rivelato dal protagonistaHardy con una foto condivisa online. La star, sul suo account Instagram, ha infatti pubblicato un'immagine che lo ritrae accanto a Kelly ...

Tom Hardy took to Instagram to confirm that Venom 3 has officially resumed filming. The third and final sequel in Sony 's Venom series was one of the first to be delayed by the WGA strike and eventual ...