Venezia | Giulia e Filippo ancora scomparsi | spunta una nuova ipotesi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nessuna notizia su, gli ex fidanzati dilo scorso sabato. La storia tra i due giovani 22enni, colleghi di corso a Ingegneria biomedica a Padova, sarebbe terminata proprio questa estate, ad agosto. “Continuavano a vedersi, lui non si era mai arreso alla fine del rapporto” ha dichiarato il papà di L'articolo proviene da Il Difforme.

Ex fidanzati spariti a Venezia - famiglia di Giulia in caserma : il punto sulle indagini

Ex fidanzati spariti a Venezia - famiglia di Giulia in caserma : il punto sulle indagini

Ex fidanzati spariti a Venezia - famiglia di Giulia in caserma : il punto sulle indagini

Ex fidanzati spariti a Venezia - famiglia di Giulia in caserma : il punto sulle indagini

Ex fidanzati scomparsi a Venezia - lo zio di Giulia : "Mia nipote non voleva trasferirsi"

Magiche tradizioni dell’Avvento in Friuli Venezia Giulia

'Spero che il suo amore verso le altre persone non si sia ritorto contro di lei'. Gino Cecchettin, padre di, la 22enne scomparsa da Vigonovo, in provincia di, sabato sera, insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta, è intervenuto giovedì 16 novembre a Mattino 5, su Canale 5. 'Magari lei lo ...

Ragazza sparita da sabato, auto avvistata in Friuli Venezia Giulia - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: i due ex fidanzati scomparsi e il mistero della Fiat Punto al confine tra Veneto e Fvg Open

Video di Davide Tamiello Sono parole commoventi quelle della sorella di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa dal sabato 11 novembre insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta.L'ultima segnalazione risale a ieri mattina. Un'auto compatibile con la Punto nera di Filippo Turetta, a bordo della quale potrebbe esserci anche Giulia Cecchettin, sarebbe stata ...