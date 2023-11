Vendita Milan | Tribunale respinge le richieste di Blue Skye

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 16 novembre 2023), che in più sedi giudiziarie, trao e l’estero, ha attaccato il fondo americano in relazione alladel, aveva chiesto ai giudici di dichiarare che Project RedBlack e Rossoneri Sport Investment avevano costituito una “società super de facto” domiciliata in Italia e che tale società era insolvente.respinte