Vellutata di zucca | molto più di una minestra!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ladiè un primo aromatico e saporito, perfetto per i primi freddi della stagione autunnale. Vi dirò di più, a parere mio personale è una di quelle preparazioni che servo volentieri anche ad una cena con gli amici di sempre. Leggera, ma nutriente, decisamente ritemprante e riscaldante, conquista tutti al primo cucchiaio. Con la sua bella veste vitaminica di un colore arancione caldo, si presenta quasi come una ricetta chic, ma è semplicissima da realizzare, benché non banale. Come per tutte le minestre o quasi, infatti, è necessario seguire la cottura di tanto in tanto e rimestare piuttosto spesso. Ma per noi, sempre affaccendate davanti ai fornelli, questa in fondo è routine! Per profumarla, poi, possiamo scatenare la fantasia e utilizzare le erbe aromatiche che preferiamo: timo, rosmarino, noce moscata, maggiorana, origano, anche se ...