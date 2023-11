Valori occidentali | economia cinese? La frammentazione globale nel sondaggio Ecfr

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una visione polarizzata dei leader, che si estrinseca attraverso le lenti dell’ideologia e dei sistemi politici, contrapposta a quella dell’opinione pubblica mondiale, che invece preferisce una maggior fluidità nel posizionamento dei governi e nella scelta dei partner con cui cooperare, in relazione alle singole questioni. Un mondo multipolare e complesso, con dinamiche di funzionamento regolate da logiche incrociate. È questo lo scenario delineato dalrealizzata dall’European Council on Foreign Relations in collaborazione con il progetto di ricerca dell’università di Oxford “Europe in a changing world”, e curata da Ivan Krastev, Timothy Garton Ash e Mark Leonard. La rilevazione demoscopica è stata condotta nei mesi di settembre e ottobre 2023 in undici Paesi europei (Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Polonia, ...