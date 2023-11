Valentina Ferragni ricorda il cancro che l' ha colpita due anni fa

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pensava che fosse un brufolo e lo ha sottovalutato, ma si trattava di un carcinoma basocellulare. Oggi l'influencer è impegnata a sensibilizzare sui tumori della pelle e invita i follower a non tralasciare i cambiamenti, anche quelli che sembrano insignificanti: «Sono tumori molto pericolosi»

Chiara Ferragni sbarca a Roma. L'influencer più famosa d'Italia ha inaugurato un nuovo negozio del suo brand nella Capitale, precisamente in via del Babuino.