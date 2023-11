Valentin Poroye | calciatore muore a 20 anni | lutto devastante

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il mondo del calcio francese è stato sconvolto dalla triste notizia della perdita di, ex difensore delle squadre giovanili del LOSC Lille, che ci ha lasciato prematuramente a soli 20. Dopo aver giocato nelle formazioni di FC Santes, IC Lambersart e Wasquehal,aveva brillato nelle giovanili del Lille, contribuendo a una memorabile stagione culminata con la conquista di un campionato senza alcuna sconfitta. Successivamente, la sua carriera lo aveva condotto all’Olympique Marcquois, mantenendo nel contempo la sua passione per il calcio e impegnandosi negli studi di marketing e eventi sportivi. L’annuncio della sua prematura scomparsa ha generato un profondo cordoglio nel mondo dello sport, con il Lille e l’intera Ligue 1 che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria. La perdita di ...

Lutto in Francia per la giovane vita spezzata che ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Aveva solo 20 anni. Un classe 2003, che aveva vestito anche una maglia importante in Francia, a soli 20 anni ...