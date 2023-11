Usavano il figlio di 9 anni per recuperare i soldi dello spaccio | arrestati

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una donna di 35è accusata di aver sfruttato ildi nove, percrediti di droga del compagno cinquantenne . E’ quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Andria, che hanno arrestato due persone del posto, indagati, a vario titolo, per più episodi di detenzione edi sostanze stupefacenti, estorsione e ricettazione, con l’aggravante di aver sfruttato un minore...

Dagli accertamenti, poi, è emerso che ildegli albergatori fu implicato nello scandalo dell'hotel Gobbi, la struttura finita alla ribalta delle cronache nazionali durante l'estate del 2022 per ...

Spaccio di droga ad Andria, 2 arresti: 'Usavano il figlio di 9 anni' Borderline24.com

Clonavano i bancomat dei clienti e li usavano per fare shopping: famiglia di albergatori nei guai RavennaToday

Papà Renzo, però, non aveva più giorni a disposizione per assisterlo con costanza, e così colleghi e azienda gli avevano consentito di rimanere a casa per altri sei mesi usando le «ferie solidali».Città del Vaticano, giovedì, 16. novembre, 2023 9:00 (ACI Stampa).