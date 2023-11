Usa-Cina | da titani corporate riuniti a cena standing ovation per Xi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (askanews) – Ieri sera in un hotel di San Francisco il presidente cinese Xi Jinping ha consegnato al meglio delle imprese statunitensi un chiaro messaggio, che ha suscitato una: laè un grande mercato ed à amica. Lo riferisce il Financial Times che in un lungo articolo sul suo sito ricostruisce la serata. Ad affollare l’Hyatt Regency per incontrare il leader cinese c’erano il patron di Tesla Elon Musk , Tim Cook di Apple e Albert Bourla di Pfizer, tutti desiderosi di vendere più auto elettriche, iPhone e prodotti farmaceutici alla seconda economia del mondo. Dopo una giornata a colloquio con il presidente Usa Joe Biden, Xi ha detto a un pubblico di circa 300 capitani d’industria: “Laè un’economia super-grande ma anche un mercato super-grande… la modernizzazione di 1,4 ...