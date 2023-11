Uomo di 75 anni tenta il suicidio | salvato da una vigilessa

Quando scopri - capita a ogni bambina - che stare al mondo da donna comporterà una serie di svantaggi (meno libertà - rischio di violenze e soprusi - stipendi più bassi - un sacco di lavoro non retribuito) non è strano che provi a scamparla cercando di vivere come se fossi un uomo. Il femminismo di seconda ondata - anni Sessanta-Settanta - è stato in grande parte lotta per la parità e l’uguaglianza : “neutralizzarsi” per sfuggire allo sfavore della differenza femminile