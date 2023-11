Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 16 11 23

Leggi su isaechia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Le sfilate dicreano sempre una tale mole di imbarazzo, disagio e confusione nella mia mente, che io faccio davvero fatica a trovare il modo di fare un discorso logico e sensato. Per questa ragione non farò un discorso logico e sensato, ma mi limiterò a vomitare (verbo tra l’altro perfettamente attinente alla emozioni che mi ha scatenato la) qui di seguito i pensieri random che mi vengono in mente. 1 – Ma Marco Viola quel fisico lì dove caspita la nascondeva? Non voglio essere banale e superficiale però, ecco, lui soffre di diarrea verbale, quando inizia a parlare non si vede mai la fine del discorso, ogni due frasi spara un vocabolo forbito per darsi un tono, e diciamo che nell’insieme non si rende propriamente affascinante. Però, ecco, come dire, se uno avesse saputo che sotto la camicia c’era quel tripudio de ...