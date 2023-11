Università | Schillaci | “Ricercatori italiani più apprezzati nel mondo | si sollevi riflessione a riguardo”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – “L’inaugurazione dell’anno accademico è molto importante per dare speranza ai giovani che si iscrivono. Oggi si discute sui mediciche vanno all’estero dopo aver studiato qui, tema che impone riflessioni ma che solleva tema della qualità dell’istruzione qui. Inonostante la scarsità di fondi sono sempre tra i più. Tanti tornerebbero in Italia se avessero possibilità di portare avanti la ricerca.” Ha dichiarato il Ministro della Salute Orazioa margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 dell’di Roma Tor Vergata. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.