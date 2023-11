Under 21 | San Marino-Italia LIVE alle 18 30

Qualificazione Europei Under 21 - l’Italia con San Marino per la vittoria e punti preziosi

Commenta per primoMARINO (3 - 5 - 2): Amici; Giambalvo, Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccaceli, Contadini; Sensoli, Famiglietti. Allenatore : Matteo Cecchetti ITALIA (4 - 3 - 1 - 2) : ...

Tutto pronto per il calcio di inizio di San Marino-Italia, match di qualificazione al prossimo Europeo Under 21. Gli Azzurrini del ct Nunziata scendono in campo con un formazione composta per 5/11 da ...La Nazionale di Carmine Nunziata vuole centrare la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Turchia e Norvegia ...