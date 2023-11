Un ritrovamento inaspettato al centro del romanzo “Il quaderno nascosto” di Carlo Colasanti

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un neonato viene ritrovato in una busta di plastica all’interno di un cassonetto della spazzatura. È una donna un po’ avanti negli anni ad accorgersi della presenza del piccolo avendo udito dei lamenti. Chiede perciò al suo vicino Egidio di aiutarla a tirarlo fuori e si ritrova in braccio il bambino che ha ancora un pezzo di cordone ombelicale attaccato. Può sembrare il racconto di uno dei tanti fatti di cronaca che vengono riportati dai vari mezzi di informazione e invece è l’inizio deldi“Il”. La donna che salva la vita al neonato si chiama Pina e vive a Montalto Marina. È sola e l’unico affetto che riceve è quello dei gatti che sfama. Mentre Egidio vorrebbe chiamare la polizia o l’ospedale per affidare il neonato a qualcuno che se ne possa prendere cura, la ...