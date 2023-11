Un professore 2 rimandata al 23 con Alessandro Gassmann | ecco le anticipazioni dei primi due episodi

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ledel primo e secondoo di Un2 (al 23 novembre) con, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino e Domenico Cuomo: dalla famiglia allargata a Mimmo fuori carcerea giovedì 23 novembre per la concomitanza del match di Jannik Sinner su Rai2, arriva la seconda stagione della serie tv Un, una co-produzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy in prima serata su Rai1 per sei serate. Un2 –(foto Anna Camerlingo – Banijay)Il cast Un2 è interpretata da, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, ...