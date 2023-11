Un Posto al Sole anticipazioni dal 20 al 24 novembre 2023 | arriva la suocera di Rossella

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nella settimana dal 20 al 24, ledi Unal, svelano chee Riccardo si troveranno ad affrontare una lite sul lavoro che potrebbe creare problemi, mentre una donna misteriosa arriverà al Vulcano, catturando l’attenzione di tutti. Lara, ancora in carcere, sarà consapevole di essere in grave pericolo, mentre Ida troverà in Diego un sostegno inaspettato. Nel frattempo,incontrerà la sua futura, creando nuove dinamiche. Marina e Roberto poi dovranno affrontare alcuni imprevisti nel loro piano, mentre Nunzio rimarrà stupito da una sorpresa. Infine, Viola ed Eugenio dovranno informare Antonio della loro decisione. Unalpuntata di lunedì 20 ...

