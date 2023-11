Un Piano Mattei per l’adozione e l’affido dei bambini africani Il convegno alla Camera

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) Martedì 21 novembre 2023, alle ore 17.00, nella Sala del Cenacolo delladei Deputati, si terrà un evento di confronto sulla possibilità di intervento per ie le famiglie in difficoltà dell’Africa, a partire dal rilancio delle adozioni internazionali e di un investimento serio e condiviso sula distanza. I tempi che stiamo vivendo esigono un’attenzione particolare alle bambine e aipiù fragili. L’abbandono è una vera e propria emergenza umanitaria che si può ragionevolmente stimare interessi circa 200 milioni di minori fuori famiglia nel mondo, anche se non ci sono dati aggiornati e recenti su questo fenomeno. Ciò che è noto, invece, è il difficile scenario geopolitico contemporaneo che, insieme alle difficoltà innescate dal Covid e non ancora risolte hanno portato al drastico calo delle ...