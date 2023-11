Un miliardo e mezzo per la sicurezza In manovra fondi alle forze armate

(Di giovedì 16 novembre 2023) Stanziamento importante per il rinnovo dei contratti collettivi dellee per nuovi investimenti nelladel Paese da parte del governo Meloni: le novità della

Il maltempo solo in Toscana ha fatto mezzo miliardo di danni

Maltempo - ancora forti piogge in Toscana : danni per mezzo miliardo

Maltempo - prima notte di tregua in Toscana : danni per mezzo miliardo

La Toscana rifiata dopo l'alluvione - danni per mezzo miliardo

Dunque, complessivamente undi euro interamente destinato al comparto che voi rappresentate'. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio del suo ...

Meloni: 1,5 miliardi per i rinnovi dei contratti alle forze di sicurezza Il Sole 24 ORE

Meloni: 'In Manovra 1,5 miliardi per i rinnovi contrattuali alle forze di sicurezza' Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato la manovra economica per il 2024, che mette le basi per ulteriori passi avanti. Sulla base della ...Il presidente cinese cerca di rassicurare gli investitori: «La Cina non scommette mai contro l’America, la vuole fiduciosa e prospera». Un passaggio anche sui panda e le Tigri volanti ...