Un giorno di ordinaria follia | il significato del film va ricercato nel titolo originale

(Di giovedì 16 novembre 2023) IldelUndiè da ricercare nel titolo originale. Falling Down infatti fa riferimento alla perdita della ragione da parte del protagonista William “Bill” Foster e va a riprendere una celebre filastrocca per bambini intitolata London Bridge is Falling Down. Fin dal bel titolo originale quindi è evidente che si tratti di un lungometraggio che fa da specchio alla società americana del tempo, dove si concretizza il sogno proibito della giustizia privata di fronte alle ingiustizie quotidiane. Unalucida che investe il nostro protagonista, abbandonato a se stesso dalla propria famiglia e dal governo statunitense, con una vita ormai al limite e con nulla da perdere di fronte a tutta la violenza scatenata in un caldo...

In prima serata tv su Rai Movie va in onda il film 'Un giorno di ordinaria follia', dramma diretto da Joel Schumacher e interpretato da Michael Douglas, Robert Duvall e Barbara Hershey.