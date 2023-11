Un consorzio per il Tempest A dicembre il trilaterale di Tokyo con Crosetto e Shapps

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) Italia, Regno Unito e Giappone si preparano a incontrarsi anella seconda metà di, con l’obiettivo di strutturare i propri programmi per lo sviluppo del caccia di sesta generazione, nell’ambito del Global combat air programme. La conferma sul periodo sembra arrivare direttamente dal Paese del Sol Levante, ma l’impegno a incontrarsi nella capitale giapponese per la definizione del trattato per avviare l’iter parlamentare era già stato anticipato nel corso dell’ultimo verticetenutosi a Roma tra Guido, ministro della Difesa italiano, al termine dell’incontro con Grant, segretario alla Difesa britannico, e Yoshiaki Wada, consigliere speciale del ministro della Difesa giapponese. Nell’incontro di, invece, ad accogliere ...