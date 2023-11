Un cambio di passo per l’Europa spaziale Il punto con Valente e Mascaretti

Leggi su formiche

(Di giovedì 16 novembre 2023) Per essere competitivi, è essenziale chesi doti di infrastrutture per accedere autonomamente allo spazio, anche con sistemi cargo e per il trasporto degli astronauti. In quest’ottica, le istituzioni del nostro Paese dovranno lavorare a una Legge, che permettano di fungere da volano per un’economia che viaggia molto velocemente. Questi i principali temi trattati dal presidente dell’Agenziaitaliana, Teodoro, e il presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy, l’onorevole Andrea, intervenuti al live talk organizzato da Formiche, in partnership con l’Asi, dedicato al futuro del compartoeuropeo, moderato dal direttore di Formiche e Airpress, Flavia Giacobbe. Occhi puntati sulla Luna “L’accesso allo spazio del futuro ...