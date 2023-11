Un benvenuto mondiale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Se alle parole “Montalcino” e “vino” aggiungiamo “anteprima”, gli appassionati del mondo vinicolo hanno già capito di cosa stiamo parlando. Il piccolo borgo medievale infatti si sta preparando alla nuova edizione (la trentaduesima, per la precisione) di “Brunello”, l’evento capostipite delle anteprime italiane dedicate al mondo dei vini. Dal 17 al 28 novembre il Chiostro Sant’Agostino diventerà il centro focale di una rete di eventi letteralmente estesa a tutto il mondo e dedicata alla presentazione del Brunello di Montalcino annata 2019 e della Riserva 2018, affiancati nei tasting dal Rosso di Montalcino 2022 e dagli altri due vini della denominazione, il Moscadello e il Sant’Antimo. Saranno centodiciannove le cantine coinvolte, per un totale di 310 etichette in degustazione. @Consorzio del Vino Brunello di MontalcinoIl programma dell’iniziativa, organizzato ...