Ultime Notizie Roma del 16-11-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)dailynews radiogiornale la sera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apertura il Consiglio dei Ministri che ha provato oggi un corposo Pacchetto sicurezza tra le norme più importanti più tutele per le forze dell’ordine oggetto di violenza o lesioni l’introduzione di un nuovo reato per punire chi parteciperà canizza rivolte nelle carceri il contrasto alle occupazioni abusive con procedure amp per la liberazione degli immobili la stretta le truffe nei confronti degli anziani misure specifiche anti age anti Hack Donaggio dei Minori secondo la Casa Bianca Israele può ridurre drasticamente La minaccia di amarti ma eliminare completamente movimento islamico biologia E probabilmente impossibile ciò che abbiamo imparato attraverso le nostre esperienze che mezzi militari e di altro tipo possono assolutamente avere un impatto significativo sulla capacità di ...