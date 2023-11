Ultime Notizie Roma del 16-11-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio l’esercito italiano ha portato via tutti i cadaveri perquisito tutti gli edifici dell’ospedale di e ci parlo ha detto ad Alice attiva il direttore dello stesso ospedale di Gaza Mohammed sta descrivendo una situazione catastrofica mentre lui dell’Esercito Italiano all’interno di quello che il più grande nosocomio della striscia sono tutt’ora in corso c’erano soldati italiani in pronto soccorso e non vedo tutti i cadaveri che giacevano davanti al pronto soccorso Non abbiamo idea li abbiamo portati aggiunto il direttore informando che le forze israeliane Sono concentrate nella radiologia nel reparto di ostetricia nel reparto ustioni e all’ingresso principale del Pronto Soccorso sono passati 5 giorni dalla scomparsa degli ex fidanzati Giulia Cecchetti in 22 anni di ...