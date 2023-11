Ultime Notizie Roma del 16-11-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la lettera della commissione europea contenente il parere motivato dell’esecutivo europeo sul doppio delle concessioni dei balneari è stata inviata al’invio della mia zia è un passo avanti nella procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato adeguamento alla direttiva bolkestein e fastidio alla lettera di messa in mora inviata Nel 2020 il governo italiano due mesi per fornire risposte il parere europeo è un parere motivato e non pregiudica le trattative con Pino e che avremo con le autorità italiana afferma un portavoce di Bruxelles l’antitrust ha avviato un’indagine conoscitiva sugli algoritmi prezzo nel trasporto aereo passeggeri sulle ruote di collegamento tra la penisola la Sicilia la Sardegna ...