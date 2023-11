Ultime Notizie Roma del 16-11-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione essere in primo piano con 12 voti a favore e 3 astenuti Russia Regno Unito e Stati Uniti il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottato una risoluzione presentata da Malta in cui si chiede pausa e corridoi umanitari urgente di tutta la striscia di Gaza per un numero sufficiente di giorni per consentire l’accesso di aiuti ti consiglio di sicurezza dell’ONU che ha provato la bozza di risoluzione sulle pause militari ha chiesto l’immediato rilascio di tutti gli ortaggi in mano da me questa sera non serve la vite ha detto l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite nel suo intervento dopo l’approvazione da parte del consiglio di sicurezza della distruzione che chiede pausa manital è lungo tutta la striscia noi ha aggiunto Dobbiamo cominciare a guardare al futuro e mettere ...