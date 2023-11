Ultime Notizie Roma del 16-11-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri di giornale e la Carrà negoziato ieri un accordo che prevede il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di tre giorni di tregua nella striscia arriva il pigiama intanto l’esercito israeliano entrata all’ospedale al FIFA di casa per eseguire un’operazione militare mirata in un’area specifica della struttura hanno scritto le forze di difesa di Tel Aviv su telegram invitando tutti i terroristi di hamas presenti nel nosocomio da prende si crede di Chiara che nell’ ospedale Ci sono circa 200 terroristi nascosti dal 7 ottobre scorso torniamo in Italia non si paga lo scontro tra governo e sindacati sulla sciopero generale per contestare alcuni punti della legge divina c’è programmato da CGIL UIL per venerdì 17 novembre precettato dal Mit con riduzione a 4 ore dalle 9 alle 13 ...