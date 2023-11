Ultime Notizie Roma del 16-11-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno esteri con 12 voti a favore e 3 astenuti Russia Regno Unito e Stati Uniti il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottato la risoluzione presentata da Malta in cui si chiede pausa e corridoi umanitari urgenti ed estesi in tutta la striscia a casa per un numero sufficiente di giorni per consentire l’accesso di aiuti ti consiglio di sicurezza dell’ONU che ha provato la borsa di risoluzione sulle pause Ma l’Italia ha chiesto l’immediato rilascio di tutti gli ortaggi in mano da Massi Guidami traduzione da sola non capite ha detto l’ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite il tuo intervento dopo l’approvazione da parte del consiglio di sicurezza della dissoluzione che chiede pausa mentale lungo tutta la striscia noi aggiunto Dobbiamo cominciare a guardare al futuro e metti le basi ...