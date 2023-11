Ue | si vota sul glifosato | l' erbicida della frutta perfetta Lettera delle Ong all' Italia | Opponetevi | è cancerogeno

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 16 novembre 2023) L'Unione Europea si appresta a prendere una decisione importante. La Commissione oggi dovrà decidere come comportarsi sulla questione "". Il potente, che potrebbe nascondersi dietro la perfezione o lo splendore di una pera, - si legge su Gambero Rosso - rischia ormai di essere presente in tutto il cibo che mangiamo. Persino nella carne e nel latte, visto che il bestiame allevato viene perlopiù nutrito con mangimi Ogm, derivanti da colture esposte alla sostanza chimica. Si decide nella seduta odierna se rinnovare per altri 10 anni l'autorizzazione all'utilizzo in tutta Europa. Ma iné in corso una forte protesta: i cittadini, le associazioni e le Ong si rivolgono ai ministeriSalute, dell'Ambiente e dell'Agricoltura e chiedono a gran voce di opporsi. Segui su ...