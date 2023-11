Udinese | Ebosele | «Sento di essere il giocatore più veloce della Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Festydell’, ha parlato ai microfoni di BBC Sport del suo momento con i bianconeri Festydell’, ha parlato ai microfoni di BBC Sport del suo momento con i bianconeri. PAROLE – «Dopo la partita con il Milan avevo visto il dato che diceva che ero il piùdel campionato.diil più. È stata una bella emozione vincere a San Siro, soprattutto perché non abbiamo avuto l’inizio di stagione che volevamo. Abbiamo un nuovo allenatore ora, penso che molti giocatori si sentano più a loro agio l’uno con l’altro ora e siamo in crescita. Il mio primo mister non parlava inglese, quindi c’era una barriera linguistica. Ho dovuto imparare l’italiano per ...