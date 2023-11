Tv | Pier Silvio Berlusconi | “Non si arrivi mai a mancanza di rispetto”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – “La nostra televisione, la televisione commerciale, è un mezzo di intrattenimento e di informazione”. Alcuni programmi “possono essere istruttivi” ma “i minori non devono essere lasciati da soli davanti ai media, né davanti alla tv né a nessun altro device”. E’ il pensiero dell’amministratore delegato Mediaset,, che, nel suo intervento sul “Libro dei Fatti 2023” edito da AdnKronos, sottolinea come la tv sia “un elettrodomestico come tutti gli altri, “un device che può essere acceso o spento”, ma che “quando è acceso diventa un media, come la stampa, come il web”. “Noi dobbiamo creare le condizioni perché non simai alladi”, e questo “sia tra i partecipanti di un programma sia verso il pubblico”, scriveva ...