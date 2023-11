Tutto quello che c' è da sapere sul PhotoVogue Festival

(Di giovedì 16 novembre 2023) Torna il, il primodi fotografia di moda consapevole incentrato sugli elementi in comune tra etica ed estetica, arrivato alla sua ottava edizione. Dal 16 al 19 novembre 2023, l’hub creativo BASE Milano ospiterà una serie di mostre e un simposio della durata di tre giorni dedicato al forte impatto dell’intelligenza artificiale (A.I.) sull'esistenza umana e sulla creazione di immagini, ilaccompagnato da eventi satellite nelle gallerie più interessanti della città. Per quanto riguarda i canali digitali, iloffrirà anche letture di portfolio e tavole rotonde sulla piattaforma, con la possibilità per gli studenti di CondéFuture - programma di Condé Nast rivolto a studenti delle scuole superiori - di esporre alcune delle proprie ...

È un vero e proprio allarmelanciato da Unasca, l'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza Automobilistica, ...promettono di ottenere la patente di guida in tempi brevi e modi del...

Hunger Games: tutto quello da sapere sul prequel "La ballata dell'usignolo e del serpente" Io Donna

Obbligo pneumatici invernali 2023, tutto quello che c’è da sapere Il Sole 24 ORE

Ma tutto il paese è impazzito per le prodezze di Jannik, come dimostra il boom di ascolti in televisione: su Rai2 il match è stato visto da 2 milioni e 543.000 spettatori, con uno share del 14.6%, per ...Il nostro cervello non si limita semplicemente a trasmettere informazioni ricevute da stimoli esterni ai nostri occhi, ma cerca anche di interpretare tutto quello che recepisce. In questo modo la ...