Tudor | parla l’agente | “Traghettatore? No | desidera un contesto in cui portare a termine un ciclo”

... inseguendo un Luis Enrique che percepisce cifre che il Napoli non può permettersi, sicon ... Non si può convocare primae poi virare su Mazzarri. Sarà che sono abituato ad un calcio di ...

Tudor, parla l'agente: "Igor non avrebbe mai accettato 7 mesi, con De Laurentiis idee troppo diverse" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tudor, parla l'agente: "Igor non era disposto a fare il traghettatore" il mio napoli

"Tudor traghettatore Assolutamente no. Igor desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accetta ...Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Ieri ha anche già diretto il primo allenamento. In molti però si chiedono come mai quella che sembrava a tutti la prima scelta degli azzurri, Igor Tudor sia ...