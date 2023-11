Tudor-Napoli | l’agente svela tutto | “Così non avrebbe mai accettato”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 novembre 2023)del tecnico croato si esprime sulla questione che di fatto ha impedito il passaggio del suo assistito alla panchina delPrima la nomina come allenatore e poi subito in campo a Castel Volturno a dirigere il primo allenamento della sua nuova (vecchia) squadra. Aè cominciata l’era “Mazzarri Bis”. L’approdo del tecnico toscano sembra entusiasmare i tanti tifosi ad un romantico ritorno quando, sotto la sua guida, l’attacco era composto dal tridente Lavezzi, Cavani e Hamsik. In attesa che però la nuova avventura di Mazzarri prenda il via, sulle pagine di oggi della Gazzetta dello Sport è possibile leggere l’intervista ad Anthony Seric, agente di Igor. Mancanza di intesa sui progetti futuri Prima della nomina di Walter Mazzarri come nuovo allenatore, ilera stato ...