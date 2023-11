Tudor | l’agente | «De Laurentiis voleva 7 mesi di contratto e il 4-3-3 | idee incompatibili con Igor»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 novembre 2023) La Gazzetta dello Sport, con Salvatore Malfitano, intervistadiAnthony Seric Cosa è andato storto? «Il club ha una posizione ben chiara: vuole un tecnico che si allinei sul 4-3-3 e le discussioni hanno riguardato in che modo svilupparlo. Tuttavia se si chiama, si è a conoscenza del tipo di gioco dinamico che propone con esterni a tutta fascia».non era disposto a fare da traghettatore? «Assolutamente no.desidera un contesto in cui poter portare a termine un ciclo, dove ci sia un progetto in cui essere coinvolto a termini più lunghi. Non avrebbe mai accettato 7». Quindi com’è andata? «Il Napoli ci ha esposto le proprie esigenze e noi le nostre. Una volta chiarite, ci avrebbero fatto sapere se scegliereper almeno un anno e ...