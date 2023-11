TS – Spalletti-Totti | abbraccio e pace fatta | “È bastato uno sguardo”

(Di giovedì 16 novembre 2023) 2023-11-16 21:47:08 Arrivano conferme da Tuttosport: Il litigio dei tempi di Roma sembra ormai un lontano ricordo. A distanza di anni Francescoe Lucianosi ritrovano: sorrisi e abbracci tra i due, in segno di una ritrovata amicizia, e con una buona causa alla base dell’incontro. I due, infatti, si sono visti all’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma. Insieme a loro anche una delegazione azzurra: Gabriele Gravina, Presidente Figc, Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, infine Giovanni Di Lorenzo, tra i punti fermi dell’Italia.I due si erano dati appuntamento dieci giorni fa, quando l’ex capitano giallorosso, ospite di Fiorello, aveva parlato telefonicamente con il tecnico. Incontro che si è svolto nella giornata di ...

"Dalla parte del cuore si fa l'abbraccio", ha detto il ct della Nazionale azzurra Lucianoincontrando e abbracciando l'ex capitano della Roma Francescoal Bambin Gesù. I due si sono ritrovati per una visita all'ospedale pediatrico di Roma insieme ad una delegazione della ...

In visita ai bambini dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, l’ex bandiera giallorossa e l’attuale allenatore della Nazionale si sono incontrati e si sono stretti in un abbraccio per porre fine ...ROMA – Ha passato la vigilia di Italia-Macedonia del Nord (venerdì, 20,45, diretta su Rai1), Luciano Spalletti, abbracciando Totti “dalla parte dcel cuore” e andando con lui a trovare i piccoli ...