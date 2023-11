Trudeau accusa Israele per le stragi di palestinesi e Gantz replica | ' È solo colpa di Hamas'

(Di giovedì 16 novembre 2023) In una telefonata con il primo ministro canadese Justin, il ministro del gabinetto di guerra israeliano Bennyha affermato checontinua a utilizzare i civili di Gaza come scudi ...

Canada : Trudeau accusa India - coinvolta in omicidio leader sikh. Biden : «Trump può inchinarsi a Putin - io mai con dittatori»

La telefonata ha fatto seguito alle dure critiche diper le vittime civili del conflitto provocate dalle forze israeliane.. Martedì,ha esortato Israele a fermare "questa uccisione di ...

Israele attacca ospedale Al Shifa: "Trovate armi nell'area". OMS: "Situazione orribile" - France-Presse: ad al-Shifa soldati nelle corsie, sparano in aria - France-Presse: ad al-Shifa soldati nelle corsie, sparano in aria RaiNews

Blitz israeliano ad al Shifa, trovate armi ma non ostaggi AGI - Agenzia Italia

In una telefonata con il primo ministro canadese Justin Trudeau, il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz ha affermato che Hamas continua a utilizzare i civili di Gaza come scudi ...TORONTO - Il livello di consenso nei confronti di Justin Trudeau ha toccato il punto più basso degli ultimi otto anni. Ai sondaggi che danno il Partito Liberale ormai fuori dai giochi per le elezioni ...