Trovato a Gaza il corpo di una donna ostaggio di Hamas | Le armi anche nei letti dei bambini

Ultime notizie. Israele, trovato il corpo di un ostaggio vicino a Shifa. Iran, non permetteremo a ... Il Sole 24 ORE

A Gaza nessun luogo è sicuro: le testimonianze del nostro Staff Oxfam Italia

Nel 41esimo giorno di guerra in Medio Oriente, Israele continua le sue operazioni nell'ospedale al-Shifa di Gaza, sotto assedio da giorni. Trovate armi ma non ostaggi di Hamas. Dall'inizio della guerr ...AGI - Le crescenti critiche internazionali per i raid militari che stanno colpendo i civili palestinesi non fermano l'esercito di Israele (Idf) che prosegue le sue operazioni contro il più grande ospe ...